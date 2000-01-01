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網頁設計案例
我們以創新與獨特的設計，精準呈現你的專業形象，無論是企業或個人品牌。從設計到實現，我們以客製化解決方案滿足你的每一個需求。
每個好評都是我們前進的動力
上百則客戶真實評價
多家客戶案例見證我們的實力，為您開發網路中的潛在客戶！
成功大學醫學院附設醫院小兒科
感謝状 致谢蘋果世界有限公司 協助規劃及維護 本部官方網站 貴公司之設計獲得眾多好評 僅此致謝
精美網站更高客流量
東海大學
本次合作的網頁設計版型相當符合本系之識別規範，本系主任及老師都給予很高的評價！
精準投放 業績成交達八成
黑熱實業有限公司
對於本次給蘋果設計的網站，整體上來說不錯，雖然我給的資訊不多，都有達到我所希望的呈現樣式！相當專業的設計公司！
薈昇企業有限公司
處理問題的速度很快，提出問題後很快就得到解決，真是太感謝了！是我遇過服務效率最好的行銷公司。
銓勵科技工程有限公司
這次的交手，我對蘋果很滿意，我個人也成長許多，感謝這個過程被我糟蹋過的夥伴，如果有冒犯的地方 對不起，教學相長，我們一起往頂尖邁進~~竣工，我非常滿意!
強盛家室內裝修
貴公司真的超猛的，我之前花了快一年網站排名才能到第二頁前面，交給貴公司執行馬上幫我們衝到最前面，才花兩個月時間成效馬上看得見，太感謝了～
貝鑫科技
貴司服務超周到，網站也做得很漂亮，真的是很優秀的團隊，妳們老闆眼光真好，很會用人。
育田商品企業有限公司
貴司服務周到，網站設計的我很滿意，我們有任何技術問題，你們都能立即處理，以後有公司或朋友要架網站會引薦給你們。
說故事密室逃脫
設計相當符合我們的企業風格，設計師製作網站當中還貼心又專業的幫我們補充了資料，這樣的用心真的相當令人感動！
今榮租車
用過這麼多網路公司，貴司服務最好最用心，效果特別好，收費也非常評價合理，老闆非常的讚賞，往後還會繼續麻煩你們囉！
防水工程 Google第一頁
雨多填工程
非常高興能夠與你們合作，我覺得你們業務得講解得非常詳細，也很仔細聆聽顧客的需求；美工設計方面我覺得設計得很漂亮，讓整個網站煥然一新。若有進一步的需求會再與你們聯絡，非常感謝你們。
咱們的店
網站上架後，店內生意開始變忙，我有問新客人怎麼知道我們的店，他們都說有看到網站或是在Google查詢到的！努力付出總是會漸漸有收獲，謝謝你們大家的努力。
高知國際-鎖羅門
自從有了蘋果團隊的幫忙，我在行銷上很多麻煩的事都被解決了！讓我可以更專心面對我的客戶與未來的挑戰。
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圖片 SEO 大揭秘 | 幾招讓你的搜尋排名直直衝
想提升你的圖片 SEO 排名嗎？掌握正確的 圖片 SEO 優化技巧，讓你的網站在搜尋結果中脫穎而出！高品質圖片、正確的檔名、alt 屬性、圖片壓縮以及 sitemap 建立，都是不可或缺的關鍵步驟。此外，透過社群媒體分享與定期更新內容，也能有效提升 圖片 SEO 效果，增加曝光度與點擊率。想讓你的圖片搜尋排名直線上升？現在就開始優化，讓搜尋引擎更青睞你的網站！
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02Dec
instagram被盜怎麼辦?教您幾招快速找回
當您的Instagram被盜時，應立即採取行動以找回帳號並保護數據安全。常見徵兆包括無法登入、收到帳號變更通知或發現異常訊息。使用強密碼並啟用雙重驗證是防止Instagram被盜的重要步驟。如果帳號已遭盜用，請嘗試透過密碼重設功能或聯繫官方支援團隊解決問題。如需更多專業協助，歡迎諮詢我們蘋果網頁設計，我們將為您提供最全面的解決方案！
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29Nov
升級到 PHP 8，讓你的網站快人一步！
PHP8是繼PHP5推出後數十年來最新的程式語言版本，PHP8經過市場實測，確實能大大提升系統性能上的表現。
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28Nov
Google關鍵字廣告遭惡意點擊？別再浪費錢！專業團隊追回你揮金如土的廣告費！
不論您是過去曾投放廣告，還是第一次接觸 Google 廣告，惡意點擊都會是您廣告投放過程的一大挑戰！最令人困擾的是，這些惡意點擊可能會迅速耗盡您的廣告預算，卻無法帶來實際效益。 好消息是，其實惡意點擊可以向 Google 提出退款申請！雖然過程需要準備大量的證據，但透過專業的協助，也能將遭到惡意點擊，揮金如土的廣告金追回來！
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全台高達860萬活躍用戶！tiktok廣告打造品牌商機，掌握短影音行銷秘訣
TikTok廣告已成為品牌行銷新利器，擁有860萬活躍用戶，尤其是18-44歲的年輕族群。平台的短影音形式具有病毒式傳播力，並通過精準的數據分析提升廣告效果。無論是快消品、美妝時尚，還是數位產品，TikTok都能提供高效的行銷方案。互動功能如投票和折扣碼增強品牌與用戶的互動，助品牌提升曝光與轉化，實現穩定的行銷成效。
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05Nov
Threads新手入門！5招教你快速圈粉，提升品牌互動率
在社交媒體的競爭日益激烈的今天，品牌經營者正尋找新興平台以拓展市場與加強與消費者的連結。想在新興平台Threads上搶先圈粉？蘋果網頁設計為您揭秘5大社群經營策略，從品牌定位到互動技巧，教您如何在Meta的這個全新平台上提升曝光率、強化品牌形象，並與消費者建立深厚的連結。掌握流行趨勢、增加粉絲互動，讓您的品牌在競爭激烈的社交媒體世界中脫穎而出！